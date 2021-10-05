Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов убежден, что врачи за продажу поддельных сертификатов вакцинации должны быть лишены права заниматься врачебной деятельностью.

Об этом Данилов сказал во время презентации возможностей информационно-аналитической системы «СОТА» в ситуационном центре Офиса президента, передает УНИАН.

Секретарь СНБО считает сложной ситуацией появление фактов приобретения фальшивых сертификатов вакцинации.

Он согласился с мнением, что надо создать специальную горячую линию для сообщений о случаях продажи и покупки поддельных сертификатов вакцинации.

«Мы сегодня примем решение, что это надо обязательно сделать», - сказал Данилов.

Он отметил, что такая линия должна функционировать при Министерстве внутренних дел с параллельным доступом для Министерства здравоохранения.

«Пока она должна быть в МВД, она должна быть запаралелена в Министерстве здравоохранения, чтобы сразу сообщать», - заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает правильной жесткую реакцию министра здравоохранения Виктора Ляшко на сообщения о продаже поддельных сертификатов.

«Те врачи, которые позволяют это делать, - они должны быть лишены права лечить людей», - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что к процессу подделки сертификатов привлечен не один человек.

Если здесь участвует человек, имеющий врачебное образование, – это вообще вещи, которые являются недопустимыми», - сказал Данилов.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко добавил, что со следующей недели начнется массовая рекламная кампания о необходимости вакцинации.

«Липовый сертификат, конечно, можно приобрести, но справку о смерти вряд ли кому-то захочется», - подчеркнул Ткаченко.