Известно, что с 2018 года украинские телеканалы начали транслироваться по цифровому каналу DVB-T2. Пользователям пришлось покупать специальные приспособления для своих телевизоров, на основании чего перед многими встал вопрос – как приобрести хороший тюнер Т2. Если в широкоформатном телевизоре отсутствует SMART, тогда появляется необходимость купить аппарат, включающий эту функцию. При этом стоит заметить, что в телевизорах, произведенных после 16-го года, такие устройства имеются.

Советы по выбору

Для упрощения задачи выбора тюнера, чтобы купить пульт для приставки T2, допустим на странице remote.com.ua/pulti-t2.html, надо понимать, что их разделяют на функциональные, а также визуальные характеристики. Чтобы сберечь личные средства первым делом надо определиться, для каких целей нужна приставка. Допустим:

иметь доступ к интернету, благодаря чему появится возможность просматривать почту, YouTube, IPTV либо читать новости;

для простого приема цифрового сигнала, чтобы смотреть телеканалы;

использовать ресивер Т2 в роли медиаплеера - слушать музыку, просматривать личное видео или фотографии с флэшки.

Чтобы лучше разобраться с подбором цифрового ресивера, надо понимать, что:

Приставки начального уровня. Недорогие, имеют минимальный функционал, а потому позволяют просматривать спутниковое, эфирное ТВ бесплатно, фото и видео через USB. Тюнеры с базовым подходом. Имеют расширенные возможности, бюджетную цену. С помощью такой приставки можно смотреть спутниковое, эфирное или кабельное ТВ (как платные, так и бесплатные). Записывать/просматривать информацию с внешних накопителей.К недостаткам таких установок причисляют – минимальный объем памяти, скромность функционала, а также малопроизводительный процессор. SMART-приставки. Зачастую это самое дорогостоящее оборудование. Однако эти приборы, как правило, обладают мощным процессором, имеют значительную оперативную память. С их помощью можно просматривать всевозможные эфирные, спутниковые и интернет каналы. Кроме всего, используя данный агрегат, появляется возможность не только просмотра, но и записи высококачественного контента, эфирных телепередач. Также Smart позволит читать онлайн книги через интернет и играть в разнообразные игры.

Прежде чем осуществить покупку стоит грамотно подойти к виду ТВ-ресивера. Когда покупатель будет знать, чего он действительно хочет получить от данной покупки, тогда появится возможность не только сэкономить личные средства. Но также просматривать любимые телепередачи, фильмы комфортно.