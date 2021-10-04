В Киево-Печерской лавре повторно состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай и созидай».

Фото: facebook.com/bf.favor

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук благотворительного фонда «Фавор», ярмарка призвана помощь общинам Украинской Православной Церкви, которые пострадали от захватов храмов.

«По многочисленным просьбам посетителей принято решение о повторном проведении благотворительной книжной ярмарки «Читай и созидай»» - сообщили организаторы.

На ярмарке будет представлена духовно-православная и мировая классическая литература.

В программе благотворительной акции «Читай и созидай» планируется проведение книжной ярмарки, выставки икон «Украина - дом Пресвятой Богородицы» (копии 110 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, которые прославились чудесами на территории Украины, начиная с Х века и до наших дней); молебны; экскурсии по экспозиции икон.

Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов.

Ярмарка состоится на территории Киево-Печерской лавры 9-10 октября напротив здания КДАиС, возле памятника святителю Петру Могиле, с 11.00 до 17.00.

Как сообщалось, на благотворительной книжной ярмарке «Читай и созидай» Украинской Православной Церкви, которая прошла 25-26 сентября в Киево-Печерской лавре, собрали 42,4 тыс гривен.