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Алжир отозвал своего посла во Франции для консультаций из-за «безответственных» заявлений президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом сообщается на странице пресс-службы президента Алжира.

«Учитывая замечания, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела», — говорится в заявлении.

Как сообщает DW, решение отозвать посла может быть связано со статьей во французской газете Le Monde за 2 октября.

Как написало издание, Макрон заявил, что Алжиром управляет «военно-политическая система», у страны есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции».

Алжир — бывшая французская колония. В 1962 году после войны, которая продолжалась восемь лет, Франция признала независимость Алжира.
ForUm

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