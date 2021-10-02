Истинная проповедь – всегда в простоте и любви к Богу и ближним.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко в новом выпуске цикла духовных размышлений на Апостольские чтения.

Священник отметил, что Господь постоянно являет Себя разным людям, но только тем, кто уже готов к встрече с Ним.

Он напомнил о подвиге апостола Павла, добавив, что сильная проповедь всегда в простоте.

«Апостола Павла постоянно преследовали. Кто внимательно читал «Деяния апостолов», тот понимает, как много пришлось пережить апостолу Павлу. Но при всем этом апостол Павел в «Послании к Коринфянам» пишет, что мы не теряем надежды, не брошены и не погибаем. Апостол объясняет, почему «не погибаем»: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор. 4: 10-12)», - сказал отец Александр.

Священник рассказал, что апостол сравнивает жизнь христианина с земной жизнью Господа нашего Иисуса Христса.

«Каждый день умирать за своих ближних, носить мертвенность Иисуса, жить не для себя, жить для ближних, жить для выполнения правды – и именно поэтому быть неуязвимым для всего, что происходит вокруг, быть готовым к переходу в Вечность, не бояться смерти. А потому смерть перестает быть твоим врагом и пугать тебя. Потому что и Господь знал, на что идет. Господь шел на смерть, но при этом шел. Поэтому не боимся смерти, ведь за этой дверью нас ждет бессмертие во Христе Иисусе», – пояснил протоиерей Александр Клименко, почему христиане ничего не боятся.