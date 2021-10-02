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Ученые заявили, что наша планета стала тусклее, чем в 1990-х годах. На это повлияло уменьшение количества ярких облаков над Тихим океаном. Об этом сообщает Forbes.

Ученые говорят, что из-за глобального потепления начали нагреваться океаны, и это в свою очередь снижает отражательную способность планеты.

«Снижение отражательной способности стало для нас большой неожиданностью, когда мы проанализировали данные за 3 года после 17 лет относительного плато», - заявил один из авторов исследования Филипп Гуд из Университета Нью Джерси.

Ученые получили и проанализировали данные со спутников, а также земное сияние. В результате они зафиксировали снижение альбедо на 0,5%.

Причиной того, что планета стала тусклее, ученые считают уменьшение ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.
ForUm

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