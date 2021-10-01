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Если в силу тех или иных обстоятельств не получилось выдержать пост, например среды или пятницы, будет полезно и благочестиво попоститься в какой-либо другой день.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В церковном Уставе нет такого указания, которое предписывало бы взамен пропущенного постного дня, например среды или пятницы, поститься в какой-либо другой день. Но, несмотря на отсутствие такого правила, подобная практика вовсе не является предосудительной, а наоборот, даже вполне благочестивой», - отметил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ напомнил, что история Апостольского или Петрова поста связана с подобной благочестивой традицией.

«В раннехристианском сочинение «Апостольское предание», авторство которого обычно приписывается священномученику Ипполиту Римскому, данный пост представлен как некая «компенсация»: те, кто не смогли поститься на протяжении Великого поста, должны были компенсировать упущенное уже после праздников: «да постятся по окончании праздничного ряда», - объяснил Андрей Музольф.

Однако, исключением для переноса постного дня «может быть разве что день воскресный, в который, согласно церковным канонам, пост категорически запрещен».
ForUm

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