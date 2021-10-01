Господь не дает испытаний больше, чем человек способен перенести.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Каждого из нас Бог призывает на Свой пир вечной радости. Каждого из нас Он рад видеть за Своим столом. Поэтому, несмотря на все сложности и трудности этой многомятежной земной жизни, нам не нужно предаваться отчаянию и малодушию. Верен Бог, Который не попустит нам искушений больше, чем мы в состоянии претерпеть. После всех наших земных бурь и крушений наступит штиль вечной жизни, которую Господь уготовал всем любящим Его», - отметил митрополит Лука.

Архиерей рассказал, что часто люди становятся агрессивными из-за чужих замечаний, и объяснил, в чем разница между справедливым обличением и осуждением.

«Обличение тем и отличается от осуждения, что первое несёт в себе исцеление души и исправление жизни, а второе преследует цель обидеть и оскорбить, - сказал владыка Лука и привёл пример: - Так родители обличают своих детей, делая им замечания, чтобы те стали лучше».

Он напомнил, что Бог «иногда попускает, чтобы дьявол искушал нас для того, чтобы таким образом мы одержали над ним победу».

«Апостол Павел радовался, когда его духовные чада исправлялись, а не обижались на те замечания, которые он им говорил. Но если это было свойственно любящему человеку, то тем более любвеобильный Бог радуется, когда после всех скорбей и испытаний, которые Он ниспосылает по Своей милости для нашего исправления, человек не озлобляется, не ропщет на Него, а наоборот, становится к Нему ещё ближе», - подытожил владыка Лука.