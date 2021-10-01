также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ передал детскому дому на Черниговщине бытовую технику 4
В Нежинской епархии УПЦ освящена часовня 6
В УПЦ в октябре проведут курсы для родных алко- и наркозависимых 8
Хор Киевских духовных школ УПЦ представит Украину на международном фестивале духовной музыки в Вене 9
Cоциальный отдел УПЦ провел благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновления 13
Митрополит Антоний рассказал, как доверие Богу меняет жизнь 7
УПЦ приняла участие в государственных мероприятиях в 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру 12
В УПЦ рассказали, какую помощь можно принести в Киево-Печерскую лавру для нуждающихся 11
Историк озвучил малоизвестные данные об участии украинского православного духовенства и верующих в спасении евреев в период Холокоста 16
В УПЦ объяснили, откуда возникло слово Бог 12
Архиепископ УПЦ рассказал, как можно поддержать храмы, пострадавшие от рейдерских захватов 24
Более 50 священников УПЦ на конференции в Лавре искали пути решения проблем в семье 11
В Ужгороде верующие УПЦ совершили ночной крестный ход вокруг города 9
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ 16
На благотворительной ярмарке УПЦ собрали 42,4 тыс грн для пострадавших общин 8
В УПЦ напомнили об опасности политизации церковной жизни 10
В УПЦ рассказали, как коронавирус повлиял на жизнь Церкви 10
Митрополит Антоний рассказал, о чем проповедует Православная Церковь 8

Господь не дает испытаний больше, чем человек способен перенести.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Каждого из нас Бог призывает на Свой пир вечной радости. Каждого из нас Он рад видеть за Своим столом. Поэтому, несмотря на все сложности и трудности этой многомятежной земной жизни, нам не нужно предаваться отчаянию и малодушию. Верен Бог, Который не попустит нам искушений больше, чем мы в состоянии претерпеть. После всех наших земных бурь и крушений наступит штиль вечной жизни, которую Господь уготовал всем любящим Его», - отметил митрополит Лука.

Архиерей рассказал, что часто люди становятся агрессивными из-за чужих замечаний, и объяснил, в чем разница между справедливым обличением и осуждением.

«Обличение тем и отличается от осуждения, что первое несёт в себе исцеление души и исправление жизни, а второе преследует цель обидеть и оскорбить, - сказал владыка Лука и привёл пример: - Так родители обличают своих детей, делая им замечания, чтобы те стали лучше».

Он напомнил, что Бог «иногда попускает, чтобы дьявол искушал нас для того, чтобы таким образом мы одержали над ним победу».

«Апостол Павел радовался, когда его духовные чада исправлялись, а не обижались на те замечания, которые он им говорил. Но если это было свойственно любящему человеку, то тем более любвеобильный Бог радуется, когда после всех скорбей и испытаний, которые Он ниспосылает по Своей милости для нашего исправления, человек не озлобляется, не ропщет на Него, а наоборот, становится к Нему ещё ближе», - подытожил владыка Лука.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги