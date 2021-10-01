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1 октября в 10:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А в Дарницком районе.

В 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м. До прибытия спасателей администрация провела меры по эвакуации персонала и участников учебного процесса. Были эвакуированы 1500 детей.

Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 – ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГосЧС.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.
ForUm

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