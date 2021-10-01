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Послы стран «Большой семерки» продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине и призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП).

«Послы стран G7 продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине. На вчерашней дискуссии, проходившей в Офисе президента Украины, они повторили свой призыв к Совету судей объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия как можно скорее», - говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

 

 

Они также призывают «способных и честных судей и юристов Украины подать заявки в Этический совет и приобщиться к международным экспертам для совместной работы над этой исторической реформой, которая поможет создать надежную и эффективную систему правосудия, которую заслуживает Украина».
ForUm

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