Послы стран «Большой семерки» продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине и призывают Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП).

«Послы стран G7 продолжают поддерживать процесс всесторонней судебной реформы в Украине. На вчерашней дискуссии, проходившей в Офисе президента Украины, они повторили свой призыв к Совету судей объявить своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия как можно скорее», - говорится в сообщении послов G7 в Twitter.

Посли країн G7 продовжують підтримувати процес всебічної судової реформи в Україні. На вчорашній дискусії, що проходила в Офісі Президента України, вони повторили свій заклик до Ради суддів оголосити своїх кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя якомога швидше. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 1, 2021

Они также призывают «способных и честных судей и юристов Украины подать заявки в Этический совет и приобщиться к международным экспертам для совместной работы над этой исторической реформой, которая поможет создать надежную и эффективную систему правосудия, которую заслуживает Украина».