Социальный отдел Украинской Православной Церкви организовал благотворительную акцию ко Дню усыновления.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, духовенство Украинской Православной Церкви в День усыновления молилось о детях, лишенных родительской опеки, об обретении ими семьи.
Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи передал подарочные наборы в школы-интернаты Киевской, Бориспольской, Нежинской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Кременчугской, Днепропетровской, Изюмской и Житомирской епархий.
В набор входят развивающие настольные игры, конструкторы, выжигательные аппараты и 3D ручки средней стоимостью 10 тыс грн.
30 сентября в Украине отмечается День усыновления. Цель праздника - поддержка развития усыновления и семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
В Православной Церкви в этот день вспоминается память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которых почитают как святых покровителей и защитников детей.
Как сообщалось ранее, перед началом учебного года Социальный отдел УПЦ передал 800 рюкзаков с необходимыми канцелярскими принадлежностями детям из малообеспеченных и многодетных семей.
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