Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выступил против «навязывания гендерной идеологии». Его члены уже приняли соответствующую резолюцию, сообщает УНИАН.

Так, на выездном заседании в Остроге члены Совета Церквей и религиозных организаций приняли резолюцию, в которой в частности сказано:

«Семья, в том числе брак женщины и мужчины как лучший очаг для рождения и воспитания детей, остается одной из самых больших ценностей украинского государства, несмотря на деструктивную критику со стороны отдельных политиков и общественных деятелей. Подтверждением этому является не только Священные Писания и опыт предыдущих поколений, но и положения статьи 51 Конституции Украины и статьи 5 Семейного кодекса Украины».

Также В Совете церквей убеждены, что навязывание гендерной идеологии имеет негативные последствия в виде попыток обесценить идеал семьи и брачного союза женщины и мужчины. Такое навязывание, как говорится в резолюции, сопровождается «целенаправленным ограничением свободы выражения мнений и свободы вероисповедания, прибегает к толерантности языка ненависти в адрес религиозных деятелей и сторонников традиционных семейных ценностей». Кроме этого, оно якобы поощряет «силовой беспредел» в отношении участников просемейных митингов и активистов.

«Социальные эксперименты с узакониванием своевольной гендерной самоидентификации (в отличие от женского и мужского пола) и навязывания обществу в качестве нормы противоестественных явлений (популяризация однополой сексуальной ориентации, отрицание наличия женственности у женщин и маскулинности у мужчин как отличительных особенностей, движение в поддержку небинарных местоимений и т. п) в итоге не приводят к инклюзии, равноправию и уменьшению насилия, но еще больше раскалывают и будоражат общество, маргинализируют и ограничивают в правах большинство ради защиты интересов меньшинства, усугубляя демографический кризис в стране», - говорится в документе.