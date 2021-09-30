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Бывший президент Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную избирательную кампанию 43 миллиона евро - почти вдвое больше разрешенного предела.

Для того чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия «Союз за народное движение» (теперь - «Республиканцы») выдала расходы на организацию митингов и других событий затрат на партийные мероприятия.

В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, из которых шесть месяцев условно.  Но суд вынес приговор об 1 годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с помощью электронного браслета.

В любом случае Саркози вряд ли сразу попадет в тюрьму, поскольку ожидается, что он обжалует приговор.

Напомним, 1 марта Николя Саркози уже был осужден к реальному лишению свободы по так называемому «делу о прослушке». Однако за решетку он не отправился.

После приговора 29 сентября Саркози ждет еще один судебный процесс о возможном ливийском финансировании его кампании.

 
ForUm

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