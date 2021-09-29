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Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить COVID-сертификат в «Дии» или сканировать бумажный его вариант. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, это будет работать подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений и через несколько дней этот процесс полностью наладится.

Также Клименко заявил, что в случае, если в Украине введут полный локдаун, то ограничений для вакцинированных лиц будет меньше. Чтобы воспользоваться этими преимуществами необходимо иметь при себе внутренний сертификат вакцинации. Он должен содержать QR-код, чтобы правоохранители могли проверить действительность такого документа.

При этом в МВД отметили, что Нацполиция и Госпродпотребслужба являются компетентными органами, которые имеют право проверять силу таких сертификатов.
ForUm

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