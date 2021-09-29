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В Киево-Печерской лавре на благотворительной книжной ярмарке «Читай и созидай» Украинской Православной Церкви собрали 42,4 тыс гривен.

Фото: БФ «Фавор»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на БФ «Фавор», вырученные средства направят на строительство новых храмов для пострадавших от рейдерства общин Украинской Православной Церкви.

«Это хорошая возможность напомнить, что гонения не прекратились, что они происходят и до сих пор, и что на всех православных Украины лежит ответственность за наши приходы, в том числе захваченные, и защита их – это общее дело. Ярмарка показывает, что переживаем и хотим помочь тем, кто подвергся гонениям и у кого забрали храмы, переживаем вместе с ними, плачем вместе с ними, надеемся, что придет время, и будем радоваться все вместе оттого, что и Церковь сохранили, и приумножили ее, а главное, сохранили людей в Церкви», - архиепископ Николай.

Владыка поблагодарил всех участников и организаторов благотворительной акции, подчеркнув, что это важное дело «и только начало, и дай Бог, чтобы эта ярмарка вылилась во всеукраинское православное движение».

«Возможно, сегодня люди соберут средства на несколько кирпичей, но для начала это неважно. Главное, что у нас в сердце, что сопереживаем тем, кто пережил гонения, и это дорогого стоит. Поэтому благодарим тех, кто жертвует на строительство храмов, кто трудится на строительстве храмов, но также благодарим тех, кто просто молится за строительство этих храмов. Таким образом все принимаем участие в общем деле по возрождению тех храмов, которые забрали», – сказал викарий Киевской Митрополии.

Работа ярмарки началась молебном у ста икон Божией Матери, представленных на выставке «Украина – дом Пресвятой Богородицы». Молебное пение совершил архиепископ Васильковский Николай в сослужении протоиерея Владимира Косточки – руководителя проекта «Наша лепта», протоиерея Александра Сорокина – главы фонда «Фавор».
ForUm

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