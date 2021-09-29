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На Днепропетровщине в селе Могилев Днепровского района освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» или «Умягчение злых сердец».

Фото: Каменская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.eparhia.net, чин освящения совершил митрополит Каменский и Царичанский Владимир.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Владимир поздравил всех с освящением храма, а также вручил церковные награды и грамоты тем, кто потрудился во время возведения нового храма.

Как сообщалось, на Киевщине в Белой Церкови митрополит Августин освятил новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона, в селе Поправка - Свято-Николаевский храм, а также на Житомирщине в селе Раковичи митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь иконы «Спас Нерукотворный».
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