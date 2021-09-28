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На Киевщине в Белой Церкови освящен новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона, а в селе Поправка - Свято-Николаевский храм.

Фото: Белоцерковская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bilatserkva.church.ua, освящение храмов совершил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

25 сентября в Свято-Николаевском храме села Поправка Узинского района, после освящения построенного храма митрополит Августин совершил Божественную литургию.

После богослужения владыка поздравил жителей села с освящением храма, а также вручил ктиторам и активным прихожанам церковные ордена, знаки отличия Белоцерковской епархии и благословенные грамоты .

26 сентября, митрополит Августин совершил в Белой Церкви освящение нового храма в честь святого великомученика Пантелеимона и Божественную литургию в нем. 

Как отметили в епархии, это уже 50-й храм, освященный в течение 9-ти лет архипастырского служения на Белоцерковской кафедре митрополитом Августином.

На Житомирщине в селе Раковичи Радомышльского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм УПЦ в честь иконы «Спас Нерукотворный».

Владыка поблагодарил всех и поздравил с этим историческим событием, пожелал твердого стояния и в будущем в святой канонической УПЦ. Меценаты и активные прихожане по строительству церкви были награждены орденами и благословенными грамотами. 
ForUm

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