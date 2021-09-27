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Министерство здравоохранения инициирует отстранение от работы руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации, передает Укринформ.

«В настоящее время в отношении ряда врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представления владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, - объединенным территориальным громадам - с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах», - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве добавили, что в случае, если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждению здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная громада будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

 
ForUm

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