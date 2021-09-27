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В Киевской духовной академии 28 сентября пройдет научный круглый стол на тему «Роль православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны».

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на novomuchenik.org.ua, круглый стол приурочен к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве.

Целью мероприятия является изучение роли и участия православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны.

Организаторами круглого стола выступают Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.

«Роль православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от Холокоста во время Второй мировой войны - одна из наименее исследованных тем. Поэтому завтра будем говорить на эту тему на научном круглом столе. Будет много интересных докладов и впервые освещенных исторических фактов о том, как православное духовенство и верующие в страшные годы Второй мировой войны, рискуя собственной жизнью, выполняя зов собственной христианской совести, спасали жизни еврейских семей от Холокоста», – отметил руководитель Центра Сергей Шумило.

Планируется рассмотреть темы: Бабий Яр как место памяти и общая Голгофа ХХ века; Участие православного духовенства и верующих в спасении еврейского населения от погромов и Холокоста в ХХ веке; Православные «праведники народов мира» в Украине: подвиг и память; Православные священники и верующие, расстрелянные нацистами вместе с евреями и представителями других народов в Бабьем Яру в Киеве.

Начало мероприятия в 11.00 в помещение Церковно-археологического музея КДА по улице Лаврская, 15, корпус 63.
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