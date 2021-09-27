То, без чего мы больше не представляем жизнь



За исключением стран третьего мира, сотовые есть практически у каждого человека вне зависимости от возраста и социального статуса. Сейчас для большинства людей, конечно же, в приоритете смартфоны — помимо возможности звонить и принимать входящие, человек может снимать видео или фотографировать, узнавать полезную информацию.

С мобильным интернетом телефон превращается в портативный компьютер, благодаря которому можно узнать свою геолокацию, забронировать билеты на концерт или транспорт, номер в гостинице или узнать отзывы о той или иной фирме за считанные минуты. По статистике, от сотовой связи совсем не готовы отказаться половина населения планеты. И это не удивительно, ведь если речь идет о дальней поездке в командировку или на отдых, сообщить о себе несколько слов и успокоить родных не займет много времени.



Как пополнить мобильный телефон через интернет?



С помощью City24 можно не выходя из дома в удобное время пополнить мобильный телефон. Для этого вам нужен доступ к интернету на вашем смартфоне, планшете или компьютере. На сайте введите номер и сумму, которую необходимо перевести. Далее выберите способ оплаты. После этого наступает третий, завершающий этап – получить подтверждающий транзакцию чек, который автоматически отправляется на почту.

Вы также можете пройти регистрацию, чтобы в будущем иметь доступ к расширенному функционалу. Сама процедура не занимает много времени. Вам стоит лишь указать номер и подтвердить, что вы не робот, затем система спросит вашу фамилию, имя и автоматически предложит вам пароль – комбинацию букв и цифр, которые можно сохранить в памяти браузера.



Чем еще полезен City24?

На платежном сервисе пользователи со всей Украины имеют возможность рассчитаться за коммуналку, оплатить кабельное телевиденье, осуществлять покупки онлайн. Учредители побеспокоились о безопасности данных своих клиентов, и поэтому при обмене информацией с пользователями Сити24 применяет стандарт SSL-шифрования с использованием стойкой криптографии. При этом ресурс не хранит у себя данные владельцев платежных карт, поскольку это прерогатива банка-эсквайера, который осуществляет процессинг операций.

Зарегистрируйтесь на сервисе и собственнолично убедитесь, что можно больше не зависеть от длинных очередей и времени суток. Ведь выполнить необходимую операцию можно в любое удобное для вас время! Это действительно экономно и практично.