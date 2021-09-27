Студенты Киевской духовной академии и семинарии присоединились к флешмобу в Международный день глухих и сняли видеообращение к неслышащим украинцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, студенты поздравили неслышащих украинцев и пригласили на экскурсию в Киево-Печерскую лавру, которую они проведут на жестовом языке.

«В КДАиС более 10 лет изучают жестовый язык. Мы хотим помогать неслышащим людям понимать Православную веру. Приглашаем в сердце Украины в Киево-Печерскую лавру. Мы с радостью проведем экскурсию на жестовом языке», - отметили студенты Киевских духовных школ.

Также в новом учебном году в КДАиС запланировано еженедельное изучение Евангелия для неслышащих людей.

Как сообщалось ранее, хор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви под руководством регента архимандрита Романа (Подлубняка) занял первое место на международном музыкальном фестивале в Польше.