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Студенты Киевской духовной академии и семинарии присоединились к флешмобу в Международный день глухих и сняли видеообращение к неслышащим украинцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, студенты поздравили неслышащих украинцев и пригласили на экскурсию в Киево-Печерскую лавру, которую они проведут на жестовом языке.

«В КДАиС более 10 лет изучают жестовый язык. Мы хотим помогать неслышащим людям понимать Православную веру. Приглашаем в сердце Украины в Киево-Печерскую лавру. Мы с радостью проведем экскурсию на жестовом языке», - отметили студенты Киевских духовных школ.

 

Также в новом учебном году в КДАиС запланировано еженедельное изучение Евангелия для неслышащих людей. 

Как сообщалось ранее, хор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви под руководством регента архимандрита Романа (Подлубняка) занял первое место на международном музыкальном фестивале в Польше.

 

 

 
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