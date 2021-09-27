Российская Федерация в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированной части Донбасса более 900 млрд рублей (около 330 млрд гривен). Об этом говорится в утвержденной российским правительством «Программе ускоренного социально-экономического развития территорий (в русской документации Донецк и Луганск называют «территория 1» и «территория 2» соответственно, - ред.) на 2022-2024 годы». Документ есть в распоряжении журналистов проекту Радио Свобода «Донбасс Реалии».

Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них – пенсионеры. Средняя зарплата – 15000 рублей, на 20 тыс. меньше, чем в соседней Ростовской области. В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года. Стоит отметить, что военная составляющая содержания группировок «ДНР» и «ЛНР» финансируется отдельно.

«Сценарные программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику. Недавно правительством Российской Федерации было проведено отдельное заседание, посвященное оккупированным территориям и там была принята программа поддержки Т1 и Т2, как они называют наши оккупированные территории. После этого заседания правительства Назаров (Сергей Назаров - заместитель министра экономического развития РФ, - ред.) приехал в Ростов, провел совещание с представителями так называемых «правительств» Донецка и Луганска, доказал руководящие указания и уже мы видим реализацию», - рассказал представитель одного из разведывательных органов Украины.

Согласно данным украинской разведки, управления социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года. Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Руководитель Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда - заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. Кроме того, ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве группировок «ДНР» и «ЛНР».

В Донецке – это заместители руководителя так называемого «правительства» «ДНР» Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата так называемого «правительства» Владимир Ежиков и Виктор Колесник - «советник» главаря группировки «ДНР». В Луганске работниками Благотворительного фонда является «советники» главаря группировки «ЛНР» Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), так называемый министр промышленности «ЛНР» Сергей Неверов (на самом деле Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании «Востокуголь» Андрей Разин (Андрей Чурин).