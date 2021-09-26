Украинские пограничники после введения цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19 в течение месяца обнаружили более 500 недействительных таких документов. Для этого использовали программное обеспечение SafeBorder.

Об этом Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными», — сказал он.

По словам Демченко, программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов с 290 тысяч (менее 0,2%). Часть документов «имела явные признаки подделки». В таком случае пограничники передавали информацию правоохранительным органам.

Остальных владельцев сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, после возвращения в Украину отправили на карантин.

Евросоюз 19 августа официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Решение Еврокомиссии о признании украинских сертификатов является рекомендательным, то есть каждая страна ЕС будет сама решать, кого и на каких основаниях пускать.

COVID-сертификат подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Украинцы могут получить сразу два COVID-сертификата. Один из них будет внутренним для использования на территории Украины, а второй — международным, его нужно предъявлять во время поездок.