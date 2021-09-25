Сухогрузы под флагами России и Турции столкнулись у берегов стамбульского района Йеникей в проливе Босфор. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Анадолу со ссылкой на управление береговой полиции Турции.

Указано, что 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря. А 128-метровый российский Русич-10 – из провинции Бурса в Россию.

К месту происшествия направили катера и буксировочные судна.

Кроме того, уточняет ТАСС, ранее в субботу произошел еще один инцидент с участием российского судна.

"Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз Волжский-40 на выходе из пролива Босфор столкнулся с рыболовецким судном, после чего буксиры береговой охраны отбуксировали сухогруз к месту якорной стоянки Ахыркапы", – добавили в ведомстве.