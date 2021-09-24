COVID-сертификаты, выданные до принятия постановления правительства о продлении срока действия на год документов о вакцинации, нужно будет перезагрузить за месяц до окончания срока их действия.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

Чиновник напомнила, что в Украине функционирует два документа о вакцинации: международное свидетельство о вакцинации, которое предусмотрено международными медико-санитарными правилами и выдается в бумажной форме, и цифровой COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении Дия, а с сегодняшнего дня и на портале Дия.

«Решением штаба по вакциноуправляемым инфекциям был продлен срок действия как COVID-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации, так и международного свидетельства. Напоминаю, что до недавнего времени их срок действия был полгода, сейчас такой период продлен до года. Для тех людей, которые ранее получили либо COVID-сертификат, либо свидетельство, будет возможность пролонгации их действия», - сказала Карчевич.

Она уточнила, что цифровой сертификат за месяц до завершения его действия нужно будет удалить через приложение или портал ДіЯ и сгенерировать новый, на новый срок. В случае с бумажным свидетельством нужно будет обратиться к врачу - семейному или тому, который делал прививки - и получить новый документ.

По словам Карчевич, украинские COVID-сертификаты признает уже 43 страны мира, МИД постоянное ведет переговоры с разными странами о взаимопризнании таких документов.

Напомним, Кабинет Министров постановлением №954 от 13 сентября продлил срок действия COVID-сертификата со 180 до 365 дней с момента введения второй дозы вакцины против COVID-19.