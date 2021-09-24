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В Киево-Печерской лавре состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай и созидай».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм благотворительного фонда «Фавор», ярмарка призвана помощь общинам Украинской Православной Церкви, которые пострадали от захватов храмов.

«Купи книгу – внеси кирпичик в строительство будущего храма! Ваш пропуск на ярмарку - азарт книголюба и отзывчивое сердце! Не упустите шанс сделать два хороших дела одновременно: приобрести книгу для души и помочь в строительстве новых храмов!» - обратились организаторы.

На ярмарке будет представлена духовно-православная и мировая классическая литература.

В программе благотворительной акции «Читай и созидай» планируется проведение книжной ярмарки, выставки икон «Украина - дом Пресвятой Богородицы» (копии 110 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, которые прославились чудесами на территории Украины, начиная с Х века и до наших дней); молебны; экскурсии по экспозиции икон.

Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов.

Ярмарка состоится на территории Киево-Печерской лавры 25- 26 сентября напротив здания КДАиС, возле памятника святителю Петру Могиле, с 11.00 до 17.00.

 
ForUm

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