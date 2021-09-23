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Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов поддержать обращение в Киевский облсовет, Офис генерального прокурора, НАБУ, Главное управление СБУ в Киеве и территориальное управление ГБР по ситуации вокруг противоправного изъятия земель территориальной общины Киева и попыток в внеправовой способ изменить границы города Киева. Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

«Убежден, что депутаты поддержат обращение Киевсовета по недопущению захвата земель территории столицы. Захват земель происходит в значительных масштабах и при молчаливом содействии должностных лиц Госгеокадастра», - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что с 1989 года и до сих пор установленные пределы города Киева не менялись. В частности, осенью 2019 была найдена граница Киева. Все оригиналы документов в наличии у города.

«Тем не менее, Госгеокадастр течение двух лет не вносит существующую черту Киева в Государственный земельный кадастр, несмотря на многочисленные обращения Киевсовета. Поэтому город вынужден был обратиться за судебной защитой своих интересов. По моему поручению подан иск к Госгеокадастру и его территориальному органу о признании противоправной бездеятельности этого органа. Производство по делу открыто, - сообщил мэр. - Такая бездеятельность должностных лиц приводит к тому, что некоторые «соседи» столицы, - в частности Коцюбинское и Козин, пользуясь бездействием Госгеокадастра, спешат включить соседние с ними земли города Киева в свои территории и распорядиться земельными участками столицы по своему усмотрению», - подчеркнул мэр.

Так, по его словам, решением Киевского облсовета от 9 сентября этого года утверждена схема планирования территории Киевской области, с расширением территорий области. В частности, границ поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка «Голосеевский», что противоречит утвержденным границам города Киева.
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