На Харьковщине в поселке Малиновка Чугуевского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
Фото: Изюмская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения храма возглавил митрополит Изюмский и Купянский Елисей.
После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.
Митрополит Елисей поздравил прихожан с освящением храма и наградил всех тех, кто внес свой вклад в укрепление христианских ценностей и поддержку приходской общины.
Как сообщалось, на Одесчине в селе Оксамитное Болградского района митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона.
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