Одесский припортовый завод приостановит работу с 22 сентября из-за задолженности за природный газ. Об этом сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков, передает hromadske.

Он отметил, что правление завода приняло решение об остановке работы 18 сентября. С 22 сентября работу завода должны приостановить из-за задолженности за распределение газа.

По словам Щурикова, ситуация с задолженностью не нова. Он жалуется, что руководство завода не предотвратило остановку работы и не проводило переговоров с «Одессагазом» и настоящим давальцем сырья «Агро Газ Трейдинг» несмотря на то, что последний обращался к руководству предприятия.

Также, по его словам, во время последнего конкурса выбрали нового давальца сырья — малоизвестную сингапурскую компанию, но договор с ней не заключили. Договор с «Агро Газ Трейдинг» завершается в конце октября 2021 года.

Щуриков отметил, что в ноябре ожидается снижение цен на газ и тогда завод, вероятно, будет готов к запуску.

Одесский припортовый завод выпускает химическую продукцию (аммиак, карбамид), а также перегружает химическую продукцию на морской транспорт. Продукцию доставляют в Европу, Северную Америку, Азию.

Он работает по давальческой схеме, когда сам завод не закупает сырье для производства, а его предоставляет давальческая компания. Кроме сырья, она платит за ее переработку и забирает готовый продукт.

Завод не закупает сырье самостоятельно из-за долгов, в том числе перед «Нафтогазом», пишет «Думская». Основным сырьем для завода является природный газ, цена которого в последнее время возросла.

99,5% акций завода принадлежит государству (Фонд государственного имущества). В январе-июне 2021 года завод получил чистую прибыль в 434,01 миллиона гривен против чистого убытка в 1,16 миллиарда гривен за январь-июнь 2020 года.