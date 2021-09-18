17 сентября 2021 года состоялась видеоконференция политических советников «нормандского формата» по вопросу подготовки в ближайшее время саммита глав государств «нормандского формата».

По информации источника в Офисе Президента Украины, знакомого с ходом переговоров, на встрече обсуждался проект итогового документа будущего саммита.

Как стало известно, в ходе переговоров представитель Украины в переговорах Андрей Ермак вновь подчеркнул важность скорейшего созыва саммита «нормандского формата», поскольку только этот шаг может способствовать скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, и был готов согласиться с предложенным Францией и Германией проектом итогов будущего саммита, предложив лишь несколько минимальных поправок.

Российская сторона упорно пыталась снять с себя ответственность за конфликт с Украиной, вновь выступая за то, чтобы вписать в итоговый документ саммита сепаратистов Донбасса как вторую сторону конфликта. Однако все попытки Москвы провалились. При этом представители Франции, Германии и Украины были максимально открыты к достижению договоренностей по урегулированию и предлагали выверенные нейтральные формулировки, которые бы позволили российской стороне сохранить лицо. Но российский представитель Дмитрий Козак оказался совершенно недоговороспособен.

Заместитель руководителя Администрации Президента дошел до того, что попросил Германию, Францию и Украину прописать в Итогах «обязательства России по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями». «Как будто эти обязательства ему неизвестны» ‒ по словам источника. Разумеется, ни Германия, ни Франция, ни Украина не поддались на эту провокацию.

Положительным итогом состоявшихся переговоров стало то, что все стороны подтвердили свою приверженность урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и в целом поддержали предложение Франции и Германии передать решение неразрешимых вопросов на усмотрение глав государств и правительств «нормандского формата», что дает надежду на скорое проведение саммита.

Елена Устинова, korrespondent.net.