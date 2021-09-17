Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что единственной причиной для отставки главы Национального Банка Украины Кирилла Шевченко может стать только его собственное заявление, если такое когда-либо появится, сообщает УНИАН.

По словам Разумкова, контракт с главой НБУ был заключен на семь лет и, пока этот срок не истек, только его собственное заявление может стать причиной для рассмотрения его отставки Верховной Радой.

Таким образом Дмитрий Разумков выразил поддержку тому курсу, который избрало руководство Национального Банка Украины, и подчеркнул независимость НБУ как главного финансового регулятора страны от политического давления и провокаций.

Также он отметил, что уже через короткое время в Украине начнется предвыборная кампания различных политических сил в связи с тем, что Президент и Верховная Рада уже прошли более половины своей каденции.

Напомним, в ближайшее время в Украину ожидается приезд миссии МВФ, что многие эксперты связывают с позитивной профессиональной и дипломатической деятельностью руководства НБУ.