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В Ровно в Георгиевском храме-подворье Николаевского Городокского женского монастыря простились с митрополитом Ровенским и Острожским Варфоломеем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заупокойную литургию и чин отпевания новопреставленного владыки Варфоломея совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Митрополиту Сергию сослужили епископы Украинской Православной Церкви.

За богослужением молились духовенство, монахи и верующие из разных епархий УПЦ.

Были зачитаны соболезнования от Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

После прощания с митрополитом Варфоломеем его доставят на родину, в село Городно Волынской области, где он будет похоронен согласно завещанию.

Митрополит Варфоломей отошел к Господу 15 сентября, на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Предстоятель Украинской Православной Церкви назначил епископа Пимена (Воят) временным управляющим Ровенской епархией.

 
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