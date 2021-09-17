Три китайских космонавта, первыми отправленные на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю в пятницу.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12», на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку «Дунфэн» в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Все трое космонавтов жили и работали в «Тяньхэ» в течение 90 дней, что является самым длительным пребыванием китайских тайкунавтов в космосе.

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12», на борту которого находятся китайские тайконавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, отделился от основного модуля космической станции в четверг в 8:56 утра по пекинскому времени.

«Шэньчжоу-12» состыковался на орбите со станцией «Тяньгун» 17 июня. Для КНР это девятнадцатый полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия на орбитальную станцию, которая еще строится.

Для завершения строительства станции «Тяньгун» необходимо 11 запусков и чуть больше года.