В Черноморске Одесской области отравились шестеро детей 4-х и 5-ти лет - воспитанники одного детского садика. Полиция проводит проверку.

Отмечается, что в течение недели в местное медучреждение обратились родители детей, которые являются воспитанниками одного детского сада. По предварительным данным, 4-х и 5-ти летним малышам поставили диагноз "острая кишечная инфекция".

Детям оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся дома.

По факту отравления детей полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства отравления малолетних. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.