также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о главной цели жизни человека 3
Верующие УПЦ почтили память Собора Винницких святых 8
В Днепре открыли православный лицей УПЦ 9
Умер митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей 22
Митрополит Антоний объяснил, как проявляется Божья благодать 8
В УПЦ рассказали о правилах чтения Псалтири 35
Митрополит УПЦ рассказал, какое богатство может помешать человеку спастить 12
На Закарпатье верующие УПЦ пройдут 40 км к мощам преподобного Иова Угольского 10
В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих 29
Священник Кипрской Церкви призвал верующих оставаться верными УПЦ 9
В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве 9
Нежинская епархия УПЦ передала медикам Черниговщины препараты для лечения COVID 8
На Житомирщине в Городницокм монастыре УПЦ освятили новый храм 14
На Волыни освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 10
Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры 11
В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться 9
В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу 13
Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости 8

Осуждение отбирает душевный мир и спокойствие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 18 сентября, в 6.55 на «Интере».

«Есть один Судья, который может судить и судит всякие творения - это Бог, Который нас создал и перед Которым мы живем. А когда мы видим человека, который согрешил и начинаем осуждать, то мы садимся в кресло Судьи вселенной и от этого мы теряем свое спокойствие и мир в душе», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
5
Теги