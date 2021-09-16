В эту пятницу президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на заседании ведомства должны навести порядок в банковском секторе, разобраться и наказать виновных в банкротстве десятков банков в 2014-2017 гг.

Как сообщают источники близкие к руководству СНБО, 17 сентября будут введены санкции против Олега Бахматюка, Константина Жеваго, Николая Лагуна и его «товарищей» по «Дельта Банку». Также новых уголовных дел стоит ждать директору Департамента банковского надзора Национального банка Украины Натальи Дегтяревой и первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой. По некоторым из вышеперечисленных экс-собственников банков и руководителей НБУ Алексей Данилов уже давал комментарии.

«Некоторые вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд грн мы заплатили за то, что якобы какие-то собственники что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будут рассматривать в аппарате СНБО – это именно как получилось, что денег нет, олигархи дополнительно появились после банкопадов», – заявил Данилов на прошлой неделе на форуме YES 2021.

На этом же форуме замглавы исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован акцентировал внимание, что в 2014-2016 году ряд банков обанкротился, а их убытки покрыли налогоплательщики.

Именно за банкротством десятков банков стоят тени Валерии Гонтаревой, Екатерины Рожковой и их подчиненной Натальи Дегтяревой. О чем ранее говорили финансисты, журналисты и представители правоохранительных органов.

Эти факты также доказывают опубликованные осенью 2016 года записи разговоров Катерины Рожковой с руководителями и акционерами частных банков. О чем писали журналисты и говорили руководители правоохранительных органов. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по этим фактам записей телефонных разговоров еще в 2017 году.

Как писали СМИ, на записях замглавы НБУ Екатерина Рожковова с советником главы правления «Платинум Банка» Дмитрием Зинковым и бизнесменом Борисом Кауфманом по лоббированию интересов упомянутого банка. Именно они добивались банкротства «Банка Михайловский».

До должности в НБУ Рожкова руководила «Платинум Банком», который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года у «Платинум Банка» была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь «Платинум Банку» докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка «Михайловский», чем и довела его до банкротства.

В ходе обысков у Екатерины Рожковой, как она сама утверждала, был изъят телефон, поэтому «силовики» смогли установить подлинность аудио-перехватов.

По мнению правоохранителей, такие действия Екатерины Рожковой и Натальи Дегтяревой, которая заняла должность Директора департамента банковского надзора с мая 2016 года и также выполняла ее поручения, были направлены на осознанное уничтожение экономики Украины через непосредственное влияние на банковский сектор. Также пострадали десятки тысяч вкладчиков банков и юридические лица.

У «силовиков» есть все факты противоправной деятельности указанных банкиров и топ-менеджмента НБУ, однако, несмотря на самые веские доказательства и открытие нескольких уголовных производств данные фигуранты пока еще на свободе и даже продолжат работать.

Зарубежные партнеры также ожидают, что Владимир Зеленский, Алексей Данилов и СНБО должны завтра наказать реальных виновных за разворовывание миллиардов гривен, доведения банков до банкротства и коррупцию в НБУ.