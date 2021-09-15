также в разделеРелигия
В Киеве православная община УПЦ приглашает на курсы жестового языка для слабослышащих 16
Священник Кипрской Церкви призвал верующих оставаться верными УПЦ 5
В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве 9
Нежинская епархия УПЦ передала медикам Черниговщины препараты для лечения COVID 7
На Житомирщине в Городницокм монастыре УПЦ освятили новый храм 12
На Волыни освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ 9
Епископ УПЦ рассказал о современных исповедниках Православной веры 10
В УПЦ объяснили, может ли Бог гневаться 9
В УПЦ объяснили, в чем опасность перевода алфавита на латиницу 11
Митрополит Онуфрий рассказал, что помогает достичь святости 8
Вышла вторая часть фильма «Верные» о жизни общин УПЦ, пострадавших от рейдерских захватов 11
Сегодня верующие УПЦ празднуют церковное Новолетие 9
Митрополит Антоний прокомментировал предложение перейти на латиницу 14
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ 10
В РПЦ считают, что Варфоломей своим вторжением в Украину выполнил политический заказ 12
Священник УПЦ объяснил, почему человек бывает несчастным 14
На Ровенщине построят храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 17
В Кривом Роге Предстоятель УПЦ возглавил празднование Собора Екатеринославских святых 15

На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви пройдут за два дня 40 км на празднование памяти преподобного Иова Угольского.

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу «Православное Закарпатье», молитвенное шествие пройдет по благословению митрополита Хустского и Виноградовского Марка 16-17 сентября.

Крестный ход начнется в Свято-Троицком Городиловском монастыре в 6 километрах от Хуста. За два дня верующие пройдут более 40 км через десять населенных пунктов и посетят два монастыря. Ночлег состоится в Свято-Вознесенском женском монастыре в селе Чумалево.

Маршрут: Иза – Карпутлаш (монастырь) – Нанково – Нижнее Селище – Копашново – Драгово – Чумалево (монастырь) – Колодное – Угля – Мирава – Малая Уголька.

По прибытии крестного хода, в Дмитриевском храме в Малой Угольке, где почивают мощи преподобного Иова, состоятся праздничные богослужения по случаю дня памяти святого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги