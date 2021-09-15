На Закарпатье верующие Украинской Православной Церкви пройдут за два дня 40 км на празднование памяти преподобного Иова Угольского.

Фото: pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу «Православное Закарпатье», молитвенное шествие пройдет по благословению митрополита Хустского и Виноградовского Марка 16-17 сентября.

Крестный ход начнется в Свято-Троицком Городиловском монастыре в 6 километрах от Хуста. За два дня верующие пройдут более 40 км через десять населенных пунктов и посетят два монастыря. Ночлег состоится в Свято-Вознесенском женском монастыре в селе Чумалево.

Маршрут: Иза – Карпутлаш (монастырь) – Нанково – Нижнее Селище – Копашново – Драгово – Чумалево (монастырь) – Колодное – Угля – Мирава – Малая Уголька.

По прибытии крестного хода, в Дмитриевском храме в Малой Угольке, где почивают мощи преподобного Иова, состоятся праздничные богослужения по случаю дня памяти святого.