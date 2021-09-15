Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала одного из организаторов незаконного «референдума» в 2014 году в Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник 7 лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. Сотрудники СБУ задержали его во время спецоперации в Новопскове Луганской области.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую «избирательную комиссию» по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе по «независимости ЛНР».

Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал «подсчет голосов» и отправку заполненных «бюллетеней» во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник скрылся в РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

СБУ продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного «референдума» в 2014 году на востоке Украины. Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры. Еще более 60 материалов производств направлено в суды.