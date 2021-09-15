Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы другие страны, в том числе Китай и Россия, сохраняли общий подход в отношении Афганистана, чтобы не допустить распространения хаоса, опасности терроризма и других угроз.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Комитете по международным отношениям Сената, сообщает Укринформ.

«Важно то, что мы продвигаемся и создали постоянную группу стран и организаций, которые работают вместе, чтобы в дальнейшем следовать этому, чтобы говорить в один голос и действовать в унисон», - заявил Блинкен в ответ на вопрос сенатора Криса Ван Голлена по наработке США совместной международной позиции касаемо Афганистана.

Как отметил глава Госдепа, «существуют страны, которые могут стать исключениями в этих совместных усилиях, и некоторые уже упоминались, такие, как Китай, Россия, Пакистан». В этом контексте Блинкен подчеркнул, что американская сторона будет следить за этим «очень внимательно».