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На Закарпатье в селе Горинчово (Дилок) Хустского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Александра Свирского. 

Фото: Хустская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, чин освящения храма возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

После завершения освящения владыка совершил Божественную литургию в новом храме.

Во время богослужения молились за мир в Украине и об избавлении от коронавирусной инфекции.

Митрополит Марк благословил всех и поздравил с событием в жизни общины.

Как сообщалось, на Сумщине в селе Вязенка Путивльского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Симеона Столпника, а на Житомирщине в селе Раевка Радомышльского района митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь пророка Божия Илии.
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