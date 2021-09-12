Совершенство человек может получить только с Христом.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Львовской епархии, об этом сказал в своем слове митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

«В массовом сознании людей евангельский рассказ о богатом юноше говорит о преимуществах бедности над богатством. Это объясняют словами Спасителя: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19, 24). И большинство евангельских комментаторов толкуют этот рассказ именно с такой позиции», — сказал митрополит Филарет.

Он напомнил, что Христос говорит о том, что тот, кто идет за Ним, должен быть готов, если потребуется, отказаться и от богатства. «То есть христианину следует идти за Христом. И если для этого придется отказаться от своего богатства, он должен сделать это без колебаний». Из Евангелия мы знаем, что на вопрос юноши «что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?», Христос ответил: «соблюди заповеди» (Мф. 19, 16-17)», - пояснил владыка.

Митрополит отметил, что этот юноша, говоря о наследовании вечной жизни, не имел в виду, что хочет попасть в рай.

«Ведь для иудеев жизнь вечная воспринималась, как полнота радости и жизни на земле. Вот этот юноша и спрашивал у Христа как ему получить полноценную радостную жизнь в будущем - спрашивал о традиционном иудейском счастье. Христос дал ответ, что для этого необходимо правильно выстраивать свои отношения с ближними и перечислил заповеди Божьи, выполнение которых и помогает регулировать эти отношения. Юноша же дал понять, что хочет большего, более совершенного. А вот здесь уже путь только один - делать так, как Христос», - продолжил он.

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21).

По словам Владыки, главный акцент здесь ставиться даже не на то, что следует любить нищих, а на то, что совершенство человек может получить только с Христом. «То есть для того юноши конкретным личным препятствием для этого было богатство, уход за которым не позволил бы следовать за Спасителем и воспринимать Его учение», - добавил архиерей.

Митрополит Филарет считает, что у каждого есть такие условия - у кого-то это может быть материальное положение, у кого-то - занятие любимым делом, кому-то дорогу ко Христу, к сожалению, заслоняют самые дорогие люди - его домашние, которые в свое время выбрали для себя жизнь без Бога и побуждают к этому родных.

«Желаю каждому, кто уже пошел за Спасителем, неотвратимо следовать этим путем. Жить не прилепляясь ни к каким материальным благам, благодаря Господа за все Его благодеяния, и понимая, что связь со Спасителем, несравненно больше всего, что может предложить этот временный мир. Любовь Господня покрывает все», - заключил владыка.