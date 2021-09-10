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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина осознает угрозы договоренностей президента России Владимира Путина и самопровозглашенного «президента» Беларуси Александра Лукашенко, однако пока «все под контролем».

Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», сообщает УНИАН.

Данилов отметил, что «братание» Беларуси и России длится уже не первый год, а Лукашенко «сейчас начинает новый период единения с РФ».

«Мы понимаем, что сейчас Путин делает очень простую вещь - он имеет желание захватить себе Беларусь..., но понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях», - считает он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что это не является новым вызовом для Украины.

«Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня как только президент назначил меня на должность», - пояснил Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас «все под контролем».

Напомним, 9 сентября Путин и Лукашенко встретились в Москве и подписали 28 программ по так называемому «союзному государству».
ForUm

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