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Вчера, 9 сентября, в Ленинском суде Кропивницкого начальнику Летной академии Национального авиационного университета избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с альтернативой залога в размере 568 750 грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Это произошло со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины по факту вымогательства и получения взятки в размере 20 000 долларов США за заключение договоров с местным предпринимателем.

Благодаря своим коррумпированным связям начальнику Летной академии удалось решить вопрос своего освобождения из зала суда во время первого судебного заседания и бежать в Киев, чтобы избежать наказания.

До внесения залога злоумышленник будет находиться под стражей.

Как сообщал ForUm, 3 сентября Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника – начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тыс. долларов США.

8 сентября сотрудники СБУ вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. 
ForUm

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