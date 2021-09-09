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Сотрудники СБУ вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщил пресс-центр ведомства.

Новое подозрение злоумышленнику вручали в одной из больниц города Киева, куда он приехал из Кропивницкого, чтобы якобы «подправить» свое здоровье.

По версии следствия, злоумышленник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему «уверенно себя чувствовать», даже будучи подозреваемым СБУ. Напомним, на прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение по этой же статье, впрочем судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

Начальника Летной академии Национального авиационного университета и его посредника - начальника летное училище ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $ 20 тыс.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных фирм за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю «уничтожить» его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев.

Также СБУ публикует видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали неправомерную выгоду. Среди прочего, на записях видно как:

  • начальник Академии договаривается о системе «откатов» на учебных полетах студентов;
  • Фигуранта не устраивает взятка в национальной валюте, требует доллары;
  • Стороны договариваются об «откатах» с каждого этапа учений студентов;
  • начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить «дополнительные платежи».

Как сообщал ForUm, 3 сентября Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника – начальника летного училища ЛА НАУ - на взятке в 20 тыс. долларов США.
ForUm

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