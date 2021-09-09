также в разделеЭкономика
Нацбанк повысил учетную ставку до 8,5% 10
Мін’юст: Відкриття ринку землі не вплинуло на кількість скарг щодо випадків рейдерства 14
В Украине дешевеют овощи 10
Поставки газа по «Северному потоку 2» могут начаться с 1 октября 24
Кабмин направит в Раду проект госбюджета-2022 15 сентября 16
Перепись населения Украины запланировали на 2023 год 13
Трое независимых членов набсовета Нафтогаза подали в отставку 81
Рада легализовала виртуальные активы 52
Бюро экономической безопасности не успевают запустить 25 сентября 11
Минфин продал ОВГЗ на 1,4 миллиарда 10
Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору членов набсовета Нафтогаза 12
НБУ зарегистрировал первые коллекторские компании 78
На украинских АЗС продолжает дорожать бензин 23
Международные резервы Украины выросли до девятилетнего максимума 15
На стройке второй нитки «Северного потока 2» сварена последняя труба 23
Укрзализныця обошла «карантинное» лето-2020 по перевозке пассажиров на 130% 13
Не только подсолнечное масло: В Украине подорожали продукты 27
Украинские АЗС подняли цены на топливо 21

Правление Национального банка рассчитывает на начало работы миссии Международного валютного фонда в Украине в этом месяце. Об этом заявил председатель правления Кирилл Шевченко, передает Радио Свобода.

«Мы ожидаем миссию МВФ уже в сентябре. К вопросам, которые помогают на пути приближения соглашения на уровне персонала и помогают нашему прогрессу в отношениях с Международным валютным фондом, в том числе относятся вопросы изменений в закон о Национальном банке, который поддержал в первом чтении украинский парламент. Я хотел бы поблагодарить украинский парламент за такое решение», - сказал он.

Шевченко добавил, что второй транш МВФ, по текущему плану, должен составлять 500 млн специальных прав заимствований.

«Это примерно 700 млн долларов, но учитывая пропуск нескольких траншей сумма может быть больше. Но подробнее - после дискуссии с фондом в сентябре», - отметил глава Нацбанка.

На этом же брифинге Шевченко назвал необходимым продолжение сотрудничества с МВФ по текущей программе stand-by.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги