Правление Национального банка рассчитывает на начало работы миссии Международного валютного фонда в Украине в этом месяце. Об этом заявил председатель правления Кирилл Шевченко, передает Радио Свобода.

«Мы ожидаем миссию МВФ уже в сентябре. К вопросам, которые помогают на пути приближения соглашения на уровне персонала и помогают нашему прогрессу в отношениях с Международным валютным фондом, в том числе относятся вопросы изменений в закон о Национальном банке, который поддержал в первом чтении украинский парламент. Я хотел бы поблагодарить украинский парламент за такое решение», - сказал он.

Шевченко добавил, что второй транш МВФ, по текущему плану, должен составлять 500 млн специальных прав заимствований.

«Это примерно 700 млн долларов, но учитывая пропуск нескольких траншей сумма может быть больше. Но подробнее - после дискуссии с фондом в сентябре», - отметил глава Нацбанка.

На этом же брифинге Шевченко назвал необходимым продолжение сотрудничества с МВФ по текущей программе stand-by.