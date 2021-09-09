Ключевыми рисками для экономики является значительное усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и более существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире, сообщила пресс-служба НБУ.

«Распространение новых вариантов коронавируса может привести к очередному усилению карантина и ослаблению экономической активности. Направление влияния на инфляцию будет определяться соотношением проинфляционных (из-за нарушения производственных цепей) и дезинфляционных (угнетением совокупного спроса) факторов», - пояснили в НБУ.

Более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах-торговых партнерах будет давить на внутренние цены и угрожать длительным отклонением инфляции от цели 5%.

Актуальны и другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.