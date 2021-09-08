На Черниговщине Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала в три медучреждения лекарства для лечения больных коронавирусом.
Фото: Нежинская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, помощь оказана по благословение митрополита Климента.
Медицинские препараты в качестве благотворительной помощи были предоставлены Нежинской епархии наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.
Лекарства были переданы амбулатории общей практики семейной медицины села Яблоновка, Прилукской районной больнице и Носовскому центру первичной медико-санитарной помощи.
Препараты будут использованы в случае возникновения осложнений в COVID-больных.
Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь передала антибиотики на сумму 300 тыс грн в больницы города Сум и области, а также на сумму 200 тыс грн в медучреждения Черниговской области.
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