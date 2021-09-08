Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне Альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу «Украина24», передает Укринформ.

«Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Для этого мы и воплощаем целостную стратегию внешней политики, создаем систему альянсов для безопасности Украины, углубляем взаимодействие со стратегическими партнерами», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что во время визита в Вашингтон президент Владимир Зеленский успешно заручился поддержкой США относительно укрепления обороноспособности Украины.

«Там же мы подписали новое соглашение со США в сфере безопасности и обороны, которое по ряду параметров более амбициозно, чем статус основного союзника вне НАТО», - акцентировал министр.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада не поддержала проект постановления об обращении парламента к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№5380).