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Готовность к отопительному сезону в Украине сейчас составляет более 80%, все идет в соответствии с графиками. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Местные власти, как и в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Также органы местного самоуправления теперь ответствены за установление тарифов на тепло и горячую воду», – напомнил премьер.

В то же время он отметил, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго. «Нафтогаз предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону», – подытожил Шмыгаль.
ForUm

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