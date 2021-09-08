Служба безопасности Украины в Запорожской области ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк, сообщает пресс-центр СБУ.
Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ. Ежемесячно делали по несколько «посылок», стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн.
Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая приобщила к делу «партнершу» со временно оккупированного Донецка.
По данным следствия, злоумышленники прятали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А потом переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.
Из России «товар» через неподконтрольный участок границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали.
Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.
В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.
В рамках уголовного производства организатор канала задержана и ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.
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