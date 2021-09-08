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Служба безопасности Украины в Запорожской области ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк, сообщает пресс-центр СБУ.

Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ. Ежемесячно делали по несколько «посылок», стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн.

Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая приобщила к делу «партнершу» со временно оккупированного Донецка.

По данным следствия, злоумышленники прятали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А потом переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

Из России «товар» через неподконтрольный участок границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали.

Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.

В рамках уголовного производства организатор канала задержана и ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.
ForUm

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